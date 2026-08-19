Soffocata da una fetta di bacon, Rachele è morta a 28 anni: era mamma di 2 bambini

Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una donna di 28 anni, Rachele Ferrara, è morta soffocata dopo aver ingerito una fetta di bacon.

Morta soffocata da un boccone di bacon: tragedia a Capodimonte

Stando a quanto emerso, lo scorso 13 agosto, la 28enne, mamma di due bambini, sarebbe scesa in strada chiedendo aiuto ai passanti in quanto stava soffocando con un boccone di cibo. I sanitari del 118 avrebbero tentato di rianimare la giovane decidendo poi di allertare l’eliambulanza per effettuare il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Entrata in stato di coma, dopo sei giorni di ricovero la 28enne è stata dichiarata morta cerebralmente. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari di Rachele che, seppur in un momento di massimo dolore, hanno autorizzato l’espianto degli organi.

“L’Amministrazione comunale si stringe con profondo cordoglio alla famiglia Ferrara per la prematura scomparsa della giovane Rachele. In un momento di così grande sofferenza, l’intera comunità si raccoglie attorno ai genitori, ai figli e a tutti i suoi cari, scegliendo il silenzio e la vicinanza quale più autentica forma di rispetto e partecipazione. Nel dolore più profondo, la donazione degli organi di Rachele assume il valore straordinario di un dono di vita e di speranza. Alla famiglia Ferrara giunga l’abbraccio commosso di tutta la Comunità” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Capodimonte.