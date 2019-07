Tutto è pronto per le Universiadi di Napoli 2019. Anche la torcia è arrivata in città oggi. Essa è stata accolta dal Sindaco, Luigi De magistris, insieme ad una folla festosa accorsa in Piazza Municipio.

Oltre a De Magistris, altri undici hanno fatto sfilare la torcia attraversando Piazza del Plebiscito, fino al lungomare Caracciolo. Tra di essi, i campioni campani: Sandro Cuomo, Franco Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Giuseppe Di Capua e Maria Felicia Carraturo. L’ultimo tedoforo, Oleg Matytsin Presidente della FISU, è poi arrivato in Piazza Vittoria con la torcia, accolto dai rettori delle Università della Campania.

Domani alle ore 11, la torcia sarà esposta nella Sala dei Tirannicidi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nell’ambito della mostra della mostra “Paideia”, prima di essere consegnata, dal Direttore del Mann Paolo Giulierini, al Comitato organizzatore dell’ Universiade Napoli 2019. La torcia farà infine il suo ingresso nello Stadio San Paolo, per la cerimonia di apertura dei Giochi, intorno alle ore 21. Con questa ultima tappa, l’evento sportivo potrà dirsi finalmente iniziato.

E’ stato affascianante ed emozionante assistere al lungo viaggio della torcia. Si spera che la fiamma però (in senso metaforico) non si arresti. Sarebbe bello infatti pensare ad una Napoli che sia sempère attiva, con tanta voglia di fare e di mostrasi nella sua bellezza.