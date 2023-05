Il Giro d’Italia tra Napoli, Sorrento e Costiera Amalfitana: il percorso spettacolare

Il Giro d’Italia a Napoli e in Campania: la competizione ciclistica italiana per eccellenza dal 9 al 12 maggio nel territorio campano, attraverserà la regione nelle prossime quattro tappe.

Il Giro d’Italia in Campania, tra cittadine storiche e percorsi mozzafiato

Il Giro d’Italia 2023 a Napoli e dintorni: la carovana rosa girerà le strade della Campania fino a venerdì 12 maggio. Un graditissimo ritorno per i tanti appassionati di ciclismo della regione che attendevano il ritorno dei corridori nelle strade: lo scorso anno una sola tappa ebbe luogo entro i confini regionali. Anzi, si svolse interamente nel territorio del comune di Napoli. Quest’anno invece sono ben quattro le tappe che porteranno i ciclisti tra le strade campane.

Venosa-Lago Laceno, la quarta tappa porta il Giro d’Italia in Campania

Si inizia dalla frazione del 9 maggio, che parte da Venosa (in provincia di Potenza) per arrivare sulle sponde del Lago Laceno: potrebbe essere questo un primo banco di prova per gli scalatori che affronteranno la salita che da Bagnoli Irpino arriva al Villaggio Laceno. Pochi chilometri, ma con una pendenza media del 6.2% e punte del 12%. Il fattore di difficoltà aumenta in considerazione del fatto che quella sarà l’ultima di tre salite, dopo quelle di Passo Crocelle e Monte Carruozzo, appena prima della discesa che li farà entrare in Campania nel comune di Sant’Andrea di Conza.

Atripalda-Salerno, la quinta tappa dedicata ai velocisti: ma occhio alle sorprese

La seconda tappa campana, la quinta del Giro, vedrà la carovana partire domani 10 maggio da Atripalda ed arrivare a Salerno. Lunga 171 km, vedrà un arrivo dedicato ai velocisti sul lungomare del capoluogo cilentano: si prospetta quindi un arrivo in volata, sempre se le iniziali vette dell’Irpinia non avranno spezzato il gruppo e favorito eventuali iniziative di fuga da parte di qualche corridore.

Napoli-Napoli: frazione spettacolare con partenza e arrivo nel capoluogo, giro del Vesuvio e della Penisola Sorrentina

Giovedì 11 maggio sarà la volta di una delle frazioni più spettacolari della corsa: i corridori partiranno da Napoli per uno spettacolare giro attorno al Vesuvio, passando prima dai comuni vesuviani di Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e costeggiando il vulcano fino a Pompei, dove devieranno verso Scafati per salire il Valico di Chiunzi. Percorreranno quindi la spettacolare Costiera Amalfitana da Ravello a Sant’Agata sui Due Golfi, per poi scollinare a Sorrento ed affrontare la Costiera Sorrentina e la costa vesuviana passando per Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano fino ad arrivare su via Caracciolo, di nuovo a Napoli.

Capua-Gran Sasso: la tappa appenninica che potrebbe stravolgere la classifica generale

Venerdì 12 maggio la carovana lascerà la Campania alla volta dell’Abruzzo, con una tappa che partirà dalla stupenda cornice di Capua fino ad arrivare sul Gran Sasso, a Campo Imperatore. Una frazione per scalatori che potrebbe cominciare a stabilire le egemonie in classifica visto che l’ultima salita porterà gli atleti sulla vetta più alta degli appennini. L’arrivo è a 2000 metri di altitudine, con gli ultimi 7 km che vedranno una pendenza attorno al 9% con picco massimo del 13%.