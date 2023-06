Leclerc mania al kartodromo di Sarno. Tra autografi e regali spuntano anche le mozzarelle

Sorpresa al kartodromo di Sarno per tutti i giovani che crescono con la passione delle corse. A presenziare all’evento WSK Open Series c’era il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Il pilota monegasco era presente all’evento per fare da spalla al cugino impegnato col quarto round di questo campionato. Con la presenza di Leclerc sono state tantissime le persone che rapidamente si sono riversate nel paddock del kartodromo. Creando file lunghissime per un autografo e una foto con uno dei piloti più forti e promettenti dell’attuale F1.

Il “frenetico” weekend di Leclerc a Sarno

Il pilota monegasco è arrivato il sabato mattina in circuito tra lo stupore degli addetti ai lavori. Stavolta però non per correre ma per tifare ed aiutare il cugino Andrea Manni impegnato nei campionati giovanili di kart. Naturalmente la voce è subito girata e dopo una mattinata relativamente tranquilla, nel primo pomeriggio sono state migliaia i tifosi arrivati alla pista per una foto con il pilota.

Il monegasco in ogni caso si è sempre dimostrato gentile e ha cercato di accontentare tutta la massa dei ragazzi presenti, anche andando oltre ai propri bodyguard (arrivati nel pomeriggio quando è aumentato l’afflusso di gente al circuito). Particolare l’episodio con un fan che con un video che ha fatto il giro sui social porta al pilota monegasco un contenitore pieno di mozzarelle (cibo preferito del pilota su sua stessa ammissione tempo fa).

Bagno di folla anche il giorno seguente sia la mattina che il pomeriggio. Con Leclerc che ha accontentato proprio tutti ed ha scambiato una serie di battute con chi gli chiedeva di riportare il mondiale a Maranello. In mezzo a queste due giornate di kart, il pilota della Ferrari nella serata di sabato ha potuto vedere per la prima volta la città di Napoli, facendo tappa nella pizzeria “50 Kalò”.

Chi è Charles Leclerc

Insieme a Max Verstappen, Leclerc è uno dei piloti più forti e promettenti della “nuova” F1. Il pilota monegasco nasce e cresce sotto il segno del cavallino rampante, correndo in tutte le serie minori sponsorizzato dalla Ferrari Academy. Dopo aver vinto tutto a livello giovanile, nel 2016 vince il mondiale GP3 e l’anno dopo da rookie si prende anche il titolo di F2. Nel 2018 esordisce in F1 con la Alfa Romeo Sauber F1 Team, dove dimostra manico e costanza, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori, partendo dagli uomini Ferrari.

Infatti solo 7 mesi dopo, il cavallino rampante mette sotto contratto Leclerc che prende il posto di Kimi Raikkonen per il 2019. Da quella stagione il “predestinato” è rimasto legato alla Ferrari e dopo 5 anni conta 5 vittorie, 19 pole e 25 podi. Talento cristallino fermato solo da una macchina che non è mai stata all’altezza di competere alla vittoria se non per qualche gara del 2019 e per metà stagione nel 2022. Vero e proprio uomo squadra, il monegasco in carriera è riuscito a battere il suo ex compagno Vettel nella stagione 2019 e 2020. Dal 2021 invece, divide il box con Carlos Sainz (chiamato per fare la spalla al pilota monegasco).