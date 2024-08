VIDEO/ Il nuovo look di Imane Khelif: “Può essere femminile ed elegante quando vuole”

Un look diverso per Imane Khelif che, dopo avere conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel pugilato, ha dedicato un po’ di tempo alla cura della sua persona. Tolti i guantoni ha indossato un abito floreale e degli orecchini, oltre a regalarsi un nuovo taglio di capelli e altri trattamenti per la pelle. Quello che ci voleva per riprendersi dalle fatiche e dalle pressioni che ha subìto mentre era in terra francese.

Il cambio look di Imane Khelif

Imane Khelif si è recata presso il salone di bellezza algerino Beauty Code, il quale ha presentato il nuovo look ed ha approfittato per prendere le parti dell’atleta. Così hanno scritto i gestori del locale: “Per ottenere la sua medaglia non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi a quegli standard per dimostrare la sua esistenza”.

“Imane non ha cercato di cambiare il suo aspetto per adattarlo agli schemi in cui il mondo vuole intrappolarci. Il suo messaggio è molto più profondo: l’abito non fa il monaco e l’apparenza non rivela l’essenza di una persona. Può essere femminile ed elegante quando vuole, ma sul ring non ha bisogno di decorazioni o tacchi alti. Hai solo bisogno di strategia, forza e pugni, che sono l’essenza della sua personalità”.

La frecciata ad Angela Carini

“Così come i baffi non definiscono un uomo, così abiti, extension e trucco non definiscono una donna. L’italiana ci ha dimostrato che anche chi piange nei cortili delle scuole, chi inventa bugie, può ritrovarsi sul ring“.