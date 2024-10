Spettacolo al porto di Torre del Greco: i migliori velisti d’Italia si contendono il tricolore

Campionato di Vela a Torre del Greco, grande apertura al Circolo Nautico con l’alzabandiera: la partenza nel segno del giovane Ciro, ricordato con un minuto di silenzio.

Il Campionato di Vela nel porto di Torre del Greco

È tutto pronto al Circolo Nautico di Torre del Greco, dove fino a domenica 6 ottobre i migliori specialisti della classe Match-race di vela si contenderanno il campionato italiano assoluto e under 23 di categoria. Nove gli equipaggi in gara, provenienti da ogni parte d’Italia, che si sfideranno in scontri “uno contro uno” per aggiudicarsi l’ambito titolo tricolore.

Al circolo di stanza al porto di Torre del Greco si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Una cerimonia sobria, per rispetto al lutto cittadino voluto dall’amministrazione comunale in occasione dei funerali dello studente di 16 anni morto la scorsa settimana.

Proprio per ricordare Ciro, il sindaco Luigi Mennella ha chiesto che fosse tenuto un minuto di raccoglimento: “Lo sport è vita – ha detto il primo cittadino – e proprio in queste occasione è giusto commemorare chi purtroppo ci ha lasciati in circostanze tanto tragiche. Come amministrazione siamo vicini al mondo dello sport, per il quale stiamo provando a fare tanto: nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realizzazione del palazzetto e della piscina comunale, mentre non mancano le manifestazioni nazionali e internazionali che sono giunte a Torre del Greco, portando visibilità alla nostra città”.

Pres.Ascione: “Orgogliosi di ospitare la rassegna”

A fare gli onori di casa , il presidente del Circolo Nautico, Gianluigi Ascione: “Siamo orgogliosi di ospitare questa rassegna, che ancora una volta pone al centro dell’attenzione la bontà del lavoro portato avanti dal nostro sodalizio in questi anni”.

Ha poi preso la parola la vicepresidente del consiglio regionale, Loredana Raia: “Ci riempie di felicità il fatto che questa manifestazione possa svolgersi sulle barche che hanno solcato le acque del golfo di Napoli in occasione delle Universiadi del 2019, barche che poi sono state consegnate alla federazione italiana vela e vengono custodite nel complesso degli ex molini meridionali Marzoli”.

Presenti anche la consigliera comunale delegata allo sport del Comune di Torre del Greco, Valentina Ascione, e il presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, istituto che ha mostrato la propria vicinanza agli organizzatori del campionato italiano.

Suggestiva conclusione con la cerimonia dell’alzabandiera

“Quella fornita dalla Regione in dotazione alla federazione – ha spiegato Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona Fiv – è sicuramente la flotta pubblica di imbarcazioni per la vela più importante d’Europa. Questi mezzi, che nei prossimi giorni saranno presenti ad alcune iniziative per gli 800 anni della Federico II, saranno il naturale palcoscenico per i migliori equipaggi match-race d’Italia”.

“Finora queste barche – gli ha fatto eco Francesco Ettorre, presidente della federazione italiana vela – hanno partecipato a ben quattro eventi di caratura nazionale. Un aspetto che consente di divulgare ancora di più il nostro sport in giro per la regione”. A conclusione degli interventi, si è svolto il suggestivo momento dell’alzabandiera, durante il quale due campionati italiani in carica della categoria match-race hanno levato al vento i vessilli della città del mare e della vela e della federazione vela.