RETROSCENA/ L’episodio shock tra Giuntoli e Motta: “Mi vergogno di averti scelto”

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. L’ex tecnico della Lazio ha preso il posto di Thiago Motta nella giornata di ieri. La scelta fatta in virtù della corsa Champions League e di un momento di forma tutt’altro che positivo ha lasciato però tanti strascichi.

Nella mattinata odierna però sembrano spuntare nuovi retroscena in merito, quello raccontato dalla Gazzetta dello Sport ha però dell’esagerato. Con il ds Giuntoli che negli ultimi giorni ha sferrato un attacco diretto allo stesso Motta.

Giuntoli vs Motta, il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport

“Ricostruisce La Gazzetta dello Sport che, dopo il 3-0 incassato dalla Fiorentina, Cristiano Giuntoli non era andato per il sottile nel faccia a faccia con l’allenatore. “Mi vergogno di averti scelto”, avrebbe tuonato il direttore tecnico in presenza di Scanavino, ribattendo sull’incapacità della squadra di proporre un gioco idoneo. Motta, che non ha mai pensato alle dimissioni, si sarebbe mostrato freddo e all’apparenza sereno: evidentemente sarebbe stata gradita una reazione più “rabbiosa”. Questa convinzione di aver fatto il possibile avrebbe spinto la dirigenza a cambiare. Inoltre, c’è da segnalare una diversità di vedute sul mercato: per Giuntoli sarebbero sufficienti pochi acquisti per competere per lo Scudetto, per Motta di più”.