Il napoletano Luciano Buonfiglio nuovo presidente del CONI: chi è

Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del Coni, divenendo il 12° numero uno nella storia centenaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L’elezione è avvenuta al primo turno, con Buonfiglio che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto: 47 preferenze su 81.

A seguire Luca Pancalli con 34 voti, mentre gli altri sei candidati – Duccio Bartalucci, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli e Giuseppe Macchiarola – sono rimasti molto indietro.

Prima del voto, la Commissione elettorale ha esaminato e respinto i ricorsi di Ettore Thermes e Saimon Conti, esclusi dalla competizione. Durante l’assemblea, Macchiarola e Bartalucci hanno annunciato il ritiro della propria candidatura.

Una nuova era dopo Malagò

L’elezione di Buonfiglio arriva dopo 12 anni di presidenza di Giovanni Malagò, in carica dal 2013 e non più rieleggibile a causa della legge del 2020 che impone un limite di tre mandati. Malagò continuerà comunque a presiedere il Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Nel suo primo discorso da presidente, Buonfiglio ha voluto ringraziare Malagò e gli alleati che lo hanno sostenuto:

“Un saluto e un grazie a Giovanni Malagò per questi dodici anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi. Un ringraziamento particolare a Luca Pancalli, per la correttezza dimostrata.”

Poi l’appello all’unità e al pragmatismo:

“Non è il tempo delle parole, ma dei fatti. Votiamo con il cervello prima che con il cuore.”

Chi è Luciano Buonfiglio

Nato a Napoli, Buonfiglio si avvicina allo sport nelle acque del Circolo Nautico Posillipo. Si trasferisce poi a Milano, dove si appassiona alla canoa, disciplina che lo porta fino alla maglia azzurra e alla partecipazione ai Giochi Olimpici di Montreal 1976.

Militante del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è stato atleta, tecnico e dirigente fino alla presidenza della Federazione Italiana Canoa Kayak, dove ha lasciato un’impronta profonda.

Durante il suo mandato alla guida della Federazione, Buonfiglio ha portato i tesserati da 5.500 a oltre 20.000, risanato i conti e realizzato un centro federale grazie ai fondi del PNRR.

La sua carriera professionale include ruoli di alto profilo nel settore assicurativo e bancario, in particolare come Direttore Centrale Corporate in Ras/Allianz.

Già vicepresidente del Coni durante il primo mandato di Malagò e vicepresidente della Federazione Internazionale di Canoa, Buonfiglio ha rappresentato l’Italia anche ai Giochi Paralimpici di Sochi. Nel 2023 ha ricevuto il Collare d’Oro al Merito Sportivo.

Ora, da presidente del Coni, avrà il compito di traghettare lo sport italiano verso nuove sfide, con un occhio già rivolto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.