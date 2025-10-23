La classifica delle sconfitte europee più pesanti: quella del Napoli non è la peggiore

Il record negativo del Napoli, che in quel di Eindhoven ha subito ben 6 reti, non è la sconfitta più pesante nella storia della massima competizione europea: squadre italiane e non hanno subito più reti o passivi più pesanti.

Le sconfitte delle squadre italiane

Per trovare la sconfitta più pesante bisogna andare indietro nel tempo di circa 70 anni: nella stagione 1958/59, durante la competizione che si chiamava ancora Coppa Campioni, la Juventus di Boniperti subisce un netto 7-0 in casa del Wiener Sport Club nel turno preliminare.

Le altre sconfitte più larghe della classifica sono decisamente più recenti. La Roma è la squadra protagonista di questa particolare lista di sconfitte, e tra le prime cinque posizioni la squadra giallorossa si ritrova con la sconfitta Roma-Bayern Monaco 1-7 nella stagione 2014/15, Manchester United-Roma 7-1 nell’edizione 2006/07 e Barcellona-Roma 6-1 nel 2015/16.

Chiude la classifica delle prime cinque sconfitte più pesanti la finale della scorsa edizione della Champions League, quando l’Inter di Inzaghi subì un brutto 5-0 a Monaco di Baviera dal PSG dell’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Le sconfitte negli altri paesi europei

Le sconfitte italiane però non sono le più larghe: il record è detenuto da Dinamo Bucarest-Crusaders 11-0. Invece le partite con un passivo molto ampio, tenendo conto solo della nuova UEFA Champions League, sono HJK-Bangor City 10-0 nel 2011/12, la vittoria del Liverpool per 8-0 contro i turchi del Beşiktaş nella Champions 2007/08 e infine Real Madrid-Malmö FF 8-0 nel 2015.

Una magra consolazione per i tifosi del Napoli, che non dimenticheranno facilmente questa brutta figura in Europa.