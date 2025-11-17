Taekwondo, trionfo per gli atleti di Torre Annunziata e Ercolano: pieno di medaglie d’oro

Trionfano gli atleti di Torre Annunziata e Ercolano agli internazionali d’Italia di Taekwondo a Busto Arsizio.

Due giornate di gara internazionali di Taekwondo

Ottime prestazioni per gli atleti del Club ’78 di Torre Annunziata e della Quattroventi di Ercolano nelle competizioni di “forma” e combattimento tenutesi a Busto Arsizio, l’8 e il 9 novembre.

Al Palaferrini si sono sfidati oltre settecento atleti nei due giorni di gara organizzati dall’Unitam, sotto l’egida dell’Endas, nell’ambito delle competizioni della Global Traditional Taekwondo Federation. Un evento di grande rilievo, in vista del Festival Mondiale del Taekwondo, in programma il prossimo giugno a Manila, nelle Filippine. Anche in quella occasione si spera di vedere in campo le “cinture” di Torre Annunziata ed Ercolano, che intanto si sono aggiudicate decine di piazzamenti contro atleti di mezza Europa. Presenti le rappresentanze di: Grecia, Inghilterra, Francia e Germania (assenti spagnoli e irlandesi per problemi di voli).

Eccellenti i risultati ottenuti nella classifica per società, dove il Club ’78 ha conquistato un prestigioso terzo posto europeo nella specialità “Forme” e un quarto posto continentale nel “Kyorugi” (combattimento).

Gli ori degli atleti di Club’78 e Quattroventi

I risultati individuali degli atleti del Club ’78 di Torre Annunziata: 1° posto individuale CADETTI A FEMMINILE (DAL 2012 AL 2011) –Vitagliano Ginevra CINTURA NERA 1 DAN.

1° posto TRIO CATEGORIA MASCHILE 15/60 ANNI (DAL 2010 AL 1965), Manzo Antonio CINTURA NERA 5 DAN, Refuto Mario CINTURA NERA 3 DAN ,Napoli Luigi CINTURA NERA 2 DAN

1° posto DUO CATEGORIA A/B/C 15/60 ANNI (DAL 2010 AL 1965) :Rapacciuolo Rosalinda CINTURA NERA 2 DAN. CADETTI A FEMMINILE.

Ottimi risultati anche per gli atleti di Ercolano, che si sono aggiudicati 3 medaglie d’oro nelle gare di Forma:

1° posto individuale MASTER B/C FEMMINILE Ammendola Antonella Cintura rossa*,

1° posto individuale ESORDIENTI A MASCHILE Barbato Carlo Matteo Cintura nera 1° Dan ,1° posto individuale

1° POSTO ESORDIENTI B FEMMINILE Marquez Eva Cintura Blu .

E per la sezione combattimenti, i primi posti del Club ’78:

1° posto individuale SENIOR CATEGORIA A FEMMINILE -61KG Rapacciuolo Rosalinda CINTURA NERA 2 DAN.

CADETTI A FEMMINILE B +56 KG 1° posto individuale- Ponte Angela CINTURA NERA 1 DAN.

1° posto individuale ESORDIENTI CATEGORIA B MAS/FEMM -31KG, Carluccio Leonardo CINTURA mezza NERA.