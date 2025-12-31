ORGOGLIO CAMPANO/ Monica De Gennaro sul tetto del mondo: vince il pallone d’oro del volley
Dic 31, 2025 - Redazione Vesuviolive
Monica De Gennaro, per tutti “Moki”, ha conquistato il Pallone d’Oro del volley, consacrandosi ancora una volta tra le migliori atlete al mondo. La pallavolista, nata nel 1987 e originaria di Sant’Agnello, aggiunge così il riconoscimento più prestigioso a una carriera già straordinaria.
Il suo percorso sportivo è costellato di successi: otto scudetti, sette Coppe Italia, nove Supercoppe italiane, tre titoli mondiali per club e tre Champions League. Un palmarès impressionante che racconta la storia di una campionessa capace di imporsi ai massimi livelli internazionali.
Dalla Campania al tetto del mondo, De Gennaro continua a collezionare traguardi e oggi mette in bacheca il premio più ambito, ulteriore simbolo di una carriera leggendaria.