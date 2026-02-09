Tennistavolo: A2 e B1 amare per il Torre del Greco, ma sorride la Serie C1

È stato un fine settimana dolceamaro per il tennistavolo a Torre del Greco: il team torrese che milita in Serie C1 si porta a casa la vittoria, mentre le partite di B1 e A2 sono state meno positive, con due brutte sconfitte.

I risultati delle gare

La C1 sorride, vincendo con un netto 5-0 contro il Mugnano: due punti a testa per Domenico Mattiello e Gerardo Palladino, mentre è bastato un solo punto di Gaetano Illibato per portare a casa la vittoria. Il Torre del Greco si porta così a 6 punti in classifica, distanziandosi proprio dal Mugnano, e avvicinandosi al gruppone a metà classifica che si trova a 8 punti.

In Serie B1 arriva invece una sconfitta amara per i ragazzi corallini, che perdono per 2-5 contro il Marsala. Per i torresi arrivano le uniche vittorie per Davide Giammone e Fabio Landolfi, vittorie che però non sono bastate per evitare la sconfitta. Il Torre del Greco resta così al terzultimo posto, a pari punti con l’Enna e con il TT Cava che dista ormai 6 punti.

La sconfitta più dolorosa e sorprendente arriva però in A2: i corallini perdono contro il Pescara, penultimo in classifica, per 1-4, con l’unico punto dei torresi che arriva dallo spagnolo Francisco Ruiz. La classifica ora vede il Torre del Greco a 9 punti, in piena metà classifica, ma con le inseguitrici che si avvicinano.

Il prossimo appuntamento vede il Torre del Greco in cerca di riscatto sfidare in casa l’Ausonia Enna in A2 domenica 15 febbraio alle 15:30; in B1 invece i corallini sfideranno l’Olimpia Martina sabato 14 febbraio alle 15:30.