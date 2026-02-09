SC Torregreco, cuore e rabbia: il Santa Maria Cilento vince 57-58 allo scadere

Domenica piena di rammarico e delusione per lo SC Torregreco, che perde per 57-58 contro il Santa Maria Cilento una partita avvincente, giocata punto su punto, e macchiata da scelte arbitrali discutibili che fanno e faranno discutere nel prossimo futuro. Nonostante la sconfitta, il pubblico è stato di grande aiuto, fornendo grande spinta alla squadra dal primo e ultimo minuto con cori, striscioni e tamburi a sostegno dei ragazzi.

La cronaca della partita

La partita tra le due compagini è stata molto combattuta ed equilibrata, con ritmi molto alti e giocate di livello. Tante sono state le triple messe a segno dal Santa Maria Cilento, che ha cercato di prendere il largo già dalla fine del primo quarto (finito con il parziale di 10-17). Nel secondo quarto però la musica cambia e lo Sporting mantiene uno svantaggio minimo, andando negli spogliatoi con il parziale di 24-27.

Al rientro negli spogliatoi è ancora il Cilento a fare la partita, e con un grande Giannella (MVP del match) che sale in cattedra, la squadra ospite si porta in vantaggio di ben 11 punti alla fine del terzo quarto. Lo Sporting non ci sta a perdere questa partita, e nell’ultimo quarto ci mette tutto quello che ha: grazie ai canestri di Garofalo e Mainiero e ad una super prestazione difensiva di squadra, il Torregreco ribalta il risultato portandosi a 2 punti di vantaggio a trenta secondi dalla fine.

La partita però cambia quando nel momento migliore viene fischiato un fallo discutibile che ha permesso al Cilento di portarsi ai tiri liberi. Tuttavia, l’episodio più eclatante arriva alla fine del match: il direttore di gara fischia un fallo agli ospiti a tempo scaduto e i ragazzi dello Sporting perdono la partita per 57-58 tra le polemiche di giocatori e pubblico.

C’è molto rammarico tra i giocatori dopo una partita portata avanti col cuore, ma non è bastato. Resta la grande prestazione che fa sperare in meglio per i prossimi incontri.

Lo Sporting Club Torregreco ritorna in campo il 15 febbraio in casa contro l’Eboli Basket.