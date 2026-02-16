Tennistavolo, weekend da dimenticare per il Torre del Greco: cadono C1, B1 e A2
Feb 16, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Un fine settimana da dimenticare per il tennistavolo a Torre del Greco: la squadra torrese perde in tutte e tre le competizioni a cui partecipa. Delle sconfitte che bruciano, ma il team corallino non molla, ed è pronto a riscattarsi già dai prossimi incontri.
I risultati delle partite
La Serie C1 sfida il TT Capri in una partita molto difficile, contro una delle squadre più forti del girone. Il team di Torre del Greco cade sotto i colpi della squadra avversaria, e la partita finisce con un amaro 1-5, con l’unico punto per i corallini che viene da Gerardo Palladino. Il TT Torre del Greco si trova adesso al penultimo posto nel piazzamento generale, ma a soli due punti dal Mugnano e dal Caserta, con una classifica che resta cortissima.
Situazione più critica invece in Serie B1, dove la sconfitta con un netto 0-5 contro il TT Olimpia Martina fa precipitare nei bassifondi della classifica il Torre del Greco. Adesso la squadra torrese si trova al terzultimo posto, a pari punti con l’Enna, e con il Cava che dista 6 punti.
Altra cocente sconfitta per i ragazzi che militano in A2: 1-4 contro l’Ausonia Enna, con l’unico punto siglato da Antonio Pellegrini. Adesso i corallini si piazzano al quinto posto in classifica, in una posizione abbastanza tranquilla, ma bisogna tornare a vincere per stare ancora più sereni e magari continuare a sognare un piazzamento playoff.
La Serie A2 è attesa a Roma sabato 21 febbraio contro il TT Vita che dista solo 2 punti, con la possibilità per il Torre del Greco di scavalcarlo in classifica. La Serie B1 sfiderà il TT Lecce fanalino di coda in trasferta domenica 22 febbraio, mentre lo stesso giorno la C1 andrà a Sorrento per una sfida emozionante contro un’altra delle squadre più forti del campionato, che si trova al secondo posto in classifica.