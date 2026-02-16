Ginnastica Turris: grandi risultati nel Campionato Regionale Opes del 14-15 febbraio
Feb 16, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Presso il Palazzetto dello Sport Fitness Trybe di Pomigliano D’Arco, questo fine settimana i ragazzi della Ginnastica Turris si sono distinti nel Campionato Regionale Opes con grandi risultati, anche da parte di ragazzi molto piccoli, che fanno ben sperare per il futuro della disciplina a Torre del Greco.
I risultati delle gare
I ragazzi torresi, accompagnati dagli istruttori Valeria Di Donna, Marica Raia, Raffaele Di Mauro e Simone Leone, si piazzano al primo posto con: Nicolais Benedetta, Scognamiglio Emily, Solimeno Francesca; Marfisa Marta, Limone Martina, Di Guardo Giorgia, Manfredi Mara, Iacomino Nicole, Masoni Rosa, Magliulo Marta, Buonocore Italia Marta, Di Maio Giulia (di soli 4 anni), De Silva Dalila Carla, Pernice Antonio, Mennella Luigi e Palomba Gelsomina nella specialità parallele.
Altri risultati ottimi della Ginnastica Turris che si piazza invece al secondo posto con Nicolais Maria Francesca, Palomba Gaia, D’Amato Carlotta, Russo Ilaria, Castaldo Giulia, Serpe Miriam e Rivieccio Giuseppe.
Infine il terzo posto va a Ascione Francesca, Amalfi Camilla, Aliani Rebecca, Benewai Jasmine e Liguoro Alessandra. Tanti ragazzi tutti promettenti che stanno dando tanta soddisfazione alla città di Torre del Greco con questi bei piazzamenti a livello regionale.
La Ginnastica Turris si prepara per la prossima gara, che sarà la Gold Federale, il 7 marzo.