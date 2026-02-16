Basket, lo Sporting Club Torregreco torna a vincere: demolito l’Eboli 57-27

Dopo una sconfitta immeritata e ricca di polemiche, lo Sporting Club Torregreco torna a vincere e a convincere, schiacciando l’Eboli Basket per 57-27 e candidandosi per un posto ai playoff.

La cronaca della partita

La gara è stata approcciata molto bene dai ragazzi torresi, ma alcune scelte tattiche efficaci degli avversari hanno impedito allo Sporting di arrivare a canestro con consistenza: la sfida rimane così bloccata nei primissimi minuti. Tuttavia, dopo l’ingresso in campo di Magliulo (che sigla 14 punti), la partita si sblocca e il punteggio al primo quarto è di 13-9 per i padroni di casa.

Il secondo quarto è molto bloccato come il primo, con molti tiri sbagliati da entrambe le parti, ma nonostante ciò si va negli spogliatoi con lo Sporting in vantaggio di 7 punti, sul risultato parziale di 25-18.

Il rientro in campo è stato totalmente diverso, e grazie ad alcune tattiche nuove, l’Eboli Basket viene totalmente disinnescato sotto i colpi dei torresi che chiudono già la partita alla fine del terzo quarto, sul risultato di 43-24.

Durante l’ultima frazione di gioco la squadra è galvanizzata dal risultato e dal grande pubblico che intonava cori e festeggiava, e concede solo tre punti all’avversario, chiudendo una partita senza storia sul risultato di 57-27, con una prova più che convincente.

Lo Sporting Club Torregreco è atteso in trasferta a Cava De’ Tirreni lunedì 23 febbraio alle 21 per continuare ad alimentare il sogno playoff.