Basket, Sporting Club Torregreco corsaro a Cava De’ Tirreni: battuta la Cavese 48-57

Feb 25, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino

Squadra e tifosi con lo striscione "DOME VIVE"

Grande partita a Cava De’ Tirreni per i torresi dello Sporting Club Torregreco che battono l’Accademia Cavese per 48-57: un ottimo risultato che permette alla squadra di provare ad invertire un trend negativo in trasferta che durava da troppo tempo.

La cronaca della partita

La partita è stata molto equilibrata fin dall’inizio, ma i padroni di casa approfittano dei numerosi errori a tiro dei corallini a inizio match. Tuttavia, l’equilibrio viene quasi ristabilito e il primo parziale si conclude con un vantaggio minimo della Cavese, sul punteggio di 16-12.

Il secondo quarto prosegue sulla falsa riga del primo, ma stavolta lo Sporting non riesce a tenere il passo, anche grazie ai meriti della squadra avversaria. Il primo tempo si conclude sul 34-25.

Lo Sporting rientra nel secondo tempo con un grande atteggiamento, e grazie ad una tattica difensiva adattata al tipo di avversario riduce di nuovo il vantaggio ai minimi termini: si va all’ultima frazione di gioco sul 41-39.

Ormai sfiduciati dalla tattica corallina vincente, i padroni di casa non reagiscono e lo Sporting vince la partita gestendo il gioco nella parte finale. Il match si conclude sul risultato di 48-57.

La squadra di Torre del Greco torna con i suoi tifosi a casa con un gran bel bottino importantissimo per la corsa ai propri obiettivi. Alle porte c’è adesso un’altra sfida importante: domenica 1 Marzo arriverà a Torre del Greco il Basket Ponte, altra sfidante per un posto nel playoff.

A fine partita squadra e tifosi si sono riuniti in una foto con uno striscione molto significativo: “DOME VIVE”. Un messaggio di vicinanza per il piccolo Domenico, che ci ha lasciati troppo presto.

basketSporting Clubsporting club torregrecotorre del greco
