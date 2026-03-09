Tennistavolo Torre del Greco: Serie A2 Salva! Brilla Ruiz, tris Landolfi in B1 e vittoria in C1

Sono state partite avvincenti quelle di sabato e domenica per il tennistavolo a Torre del Greco: la C1 vince a Mugnano di Napoli e resta aggrappata al treno salvezza; sconfitta in B1 e A2 rispettivamente contro la capolista Vasto e a Prato contro il Circolo Prato.

Il resoconto delle partite

Vittoria fondamentale in C1 contro il Mugnano per 3-5, un risultato che permette ai ragazzi di Torre di mettersi a pari punti proprio con il Mugnano per sperare in una salvezza che sarebbe fondamentale. Due punti a testa per Gerardo Palladino e Giovanni Illibato, e un punto per il prodotto del vivaio Domenico Mattiello che permette ai corallini di chiudere la partita.

Sconfitta in B1 per i torresi contro la capolista Vasto grande favorita per la vittoria del campionato. Nonostante i pronostici non favorevoli, il TT Torre del Greco non si lascia buttare giù dall’avversario facilmente e sforna una prestazione di tutto rispetto. La partita finisce 5-3, con la grande prova di Fabio Landolfi, autore di una tripletta. Con questo risultato i torresi restano a pari punti con l’Enna con lo scontro diretto a favore: restare con questa situazione di classifica significherebbe salvezza garantita.

Arriva una sconfitta anche in A2 contro il Circolo Prato per 4-2. Per i corallini grande doppietta di Francisco Ruiz contro il campione bielorusso Khanin. Nonostante la sconfitta il trio formato da Francisco Ruiz, Antonio Pellegrini e Cristian Mellino guidato da mister Serpe raggiunge la salvezza con due giornate d’anticipo.

Il 29 marzo presso la palestra Leopardi arriverà il TT Vita per l’ultima partita della stagione in casa, per festeggiare l’obiettivo salvezza con i tifosi. La B1 sfiderà il Fiaccola il 28 marzo sempre in casa: con una vittoria la salvezza sarebbe certa; la C1 incontrerà invece il TT Caserta lo stesso giorno.