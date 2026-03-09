Ginnastica Turris: orgoglio torrese nel Campionato Interprovinciale di Danza Sportiva

La squadra che si è piazzata ai primi posti nelle categorie Syncro e Coreografico.

Nel fine settimana appena passato le ragazze della Ginnastica Turris hanno gareggiato nel Campionato Interprovinciale di Danza Sportiva che si è tenuto nel Palazzetto dello Sport di Giugliano. Le giovani di Torre del Greco hanno ancora una volta dato spettacolo, mettendo a referto dei grandi risultati nelle gare.

Il resoconto delle gare

Le ragazze, seguite dalla Maestra Anna Di Luca, hanno brillato nelle categorie individuali e di squadra: Alessandra D’Aprea si è distinta nella categoria Under 9 classe D LATIN, piazzandosi al 4° posto nel samba e al 5° posto nel chacha. Anna Di Luca si è detta entusiasta della prestazione della ragazza, che ha dimostrato grande passione per la danza:

“Alessandra ha lavorato sodo. Sono felice di vedere i suoi progressi e sono sicura che avrà un futuro brillante nella danza.”

Nelle categorie di squadra arriva il miglior risultato possibile, due primi posti entusiasmanti nelle categorie Syncro e Coreografico.

“Sono così orgogliosa! Hanno lavorato sodo e hanno dimostrato di essere una squadra vincente. Questo è solo l’inizio di una lunga serie di successi!” – così la Maestra Anna Di Luca si è espressa sul grande risultato della Ginnastica Turris nella gara di squadra, con l’auspicio che questo possa essere solo il primo di tanti successi.