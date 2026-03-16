Ginnastica Turris protagonista nell’Interregionale Sud Italia e nel Campionato OPES

Nelle giornate di sabato e domenica 14 e 15 marzo la Ginnastica Turris è stata protagonista di tanti risultati soddisfacenti nella Gara Interregionale Sud Italia di cerchio aereo e nella 2° prova del Campionato Regionale Campania OPES.

I risultati delle gare del weekend

Ad Apricena si è tenuta la Gara Interregionale Sud POSA, e nella categoria Junior A Silver la giovane Sofia Merlino, accompagnata dall’insegnante Greta De Vito, si piazza ai piedi del podio dopo una gara di cerchio aereo entusiasmante.

Presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano D’Arco ha avuto luogo invece la 2° prova del Campionato Regionale OPES, e sono stati tanti i podi delle ragazze di Torre del Greco guidate dai coach Marica Raia e Simone Leone: terzo posto per Masoni Rosa; medaglie d’argento per Vergaglia Diana Luna, Serpe Miriam, Manfredini Rachele; infine, sul gradino più alto del podio, per la Ginnastica Turris si piazzano Cirillo Lorenzo, Pernice Antonio, Rivieccio Giuseppe, Iacomino Nicole, Castaldo Giulia, Magliulo Marta, Buonocore Italia Marta, Vergaglia Elena, Cirpiano Falvia e Di Maio Giulia.