VIDEO/ Caos dopo Fiorentina-Inter, Vanoli urla in conferenza contro un giornalista

Dopo il pareggio contro l’Inter, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli si è reso protagonista di uno sfogo acceso in conferenza stampa. Il tecnico viola, visibilmente nervoso per alcune domande ricevute, ha difeso la prestazione della sua squadra e ha invitato a riconoscere i meriti dei giocatori dopo una gara combattuta.

Lo sfogo di Vanoli in conferenza

Tutto è nato da una domanda sulla gestione dei cambi nel finale della partita, conclusa sull’1-1 allo stadio Franchi. Vanoli, stizzito, ha reagito con parole molto dirette rivolte al giornalista: “Non ti rispondo! Basta con ’sti cambi”, ha detto, mostrando chiaramente il proprio fastidio per le critiche.

L’allenatore ha poi proseguito il suo intervento con un tono ancora più polemico, chiedendo maggiore riconoscimento per quanto fatto dalla squadra. Tra le frasi più significative pronunciate davanti ai media c’è quella diventata subito virale: “Fammi godere una partita! Fammi godere una volta”, accompagnata dall’invito a sottolineare anche gli aspetti positivi della prestazione dei suoi giocatori.

La partita e il risultato

La gara era iniziata in salita per la Fiorentina, colpita dopo appena quaranta secondi dal gol di Pio Esposito. Nella ripresa però i viola sono riusciti a rimettere in equilibrio il match grazie alla rete di Cher Ndour, che ha fissato il risultato sull’1-1 finale.

Il punto conquistato rappresenta il terzo risultato utile consecutivo in campionato per la squadra toscana, che continua la sua corsa per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.