Ebeling si presenta alla Napoli Basket: “Non vedo l’ora di arrivare in città per iniziare a lavorare”

La Napoli Basket mette a segno un altro colpo acquistando dall’Urania Milano, Michele Ebeling. Il cestista classe 1999 figlio di John Ebeling (ex cestista statunitense) ha mosso i primi passi nella Virtus Bologna e Vis 2008 Ferrara. Nel 2016 esordisce in Serie A con la Dinamo Sassari per poi andare in A2 al Cagliari e al Cento. Successivamente il cestista si sposta ad Udine per la stagione 2021/22, prima di passare all’Urania Milano nell’ultima stagione dove ha segnato una media di 7 punti a partita e 4.1 rimbalzi. Dopo aver firmato il suo contratto con la Napoli Basket il classe ’99 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media del club.

Le parole di Ebeling dopo l’arrivo alla Napoli Basket

Michele Ebeling dopo aver firmato il contratto ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media del club dove ha raccontato delle sue emozioni e la voglia di iniziare la sua nuova avventura: “Sono entusiasta e motivato di iniziare questa nuova avventura a Napoli. Voglio ringraziare la società e coach Milicic per la fiducia a me concessa. Non vedo l’ora di arrivare in città per iniziare a lavorare e respirare la grande energia di Napoli e del suo pubblico”.