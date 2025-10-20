Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia: Raffaele muore a 65 anni. La dinamica del decesso

Tragedia nella notte al termine del match di Serie A2 tra Sebastiani Rieti ed Estra Pistoia. Un pullman dei tifosi pistoiesi è stato colpito da alcuni sassi mentre faceva rientro in Toscana dopo la trasferta laziale. Secondo le prime ricostruzioni, il bus aveva appena lasciato il palazzetto quando alcune persone, sbucate da un campo, hanno lanciato pietre contro il mezzo.

Uno dei sassi ha colpito la parte anteriore del pullman, provocando la morte del secondo autista, Raffaele Marianella. L’uomo non ha avuto scampo, nonostante i soccorsi immediati.

La nota della Sebastiani Basket Rieti: “Atto inqualificabile e gravissimo”

La Sebastiani Basket Rieti ha espresso tutto il proprio sgomento con un comunicato ufficiale:

“Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso.

La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”.

La Federbasket: “Valutiamo provvedimenti”

Anche la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha diffuso una nota di cordoglio e condanna: