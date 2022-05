Striscione contro ADL: “Presidente cialtrone, al trionfo preferisce il portafogli gonfio”

Striscione contro ADL. “Al trionfo preferisce il portafogli gonfio. La nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”. E’ lo striscione dei tifosi del Napoli affisso stanotte nei pressi del centro tecnico del club azzurro a Castel Volturno.

Striscione contro ADL a Castel Volturno

Il messaggio è firmato dal gruppo ultras Fedayn.

Una protesta contro il presidente del Napoli che ha più volte detto di voler tenere sotto controllo i conti del suo club. Il manifesto è stato affisso il giorno dopo lo striscione contro Spalletti che non era però firmato.

Il manifesto a Napoli contro Spalletti

E’ comparso l’altro ieri sera durante la finale di Coppa Italia, fuori allo stadio Diego Armando Maradona: “16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!“. Firmato: “‘E mariuoli“.

Si fa riferimento nello striscione al 16 ottobre, quando ignoti rubarono la sua auto, una Fiat Panda parcheggiata sotto l’albergo dove alloggia. Un messaggio per invitare Spalletti ad andare via, in pratica.