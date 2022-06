Fra tre mesi comincerà l’avventura in Champions League del Napoli targato Spalletti, al suo secondo mandato sulla panchina azzurra. I partenopei ritornano a gareggiare nella massima competizione continentale dopo due anni di assenza e delusioni in Europa League. La società di Aurelio De Laurentiis partirà nel sorteggio dalla terza fascia e rischia di incappare in un girone tosto per potersi giocare la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. L’ultimo round della Coppa dalla Grandi Orecchie si giocherà a Istanbul all’ Atatürk Olympic Stadium. Un impianto costruito nel 2002 per sostenere la candidatura della Turchia alle Olimpiadi del 2008.