Ipotesi Koulibaly alla Juve, Maggio non ci sta: “Resti a vita a Napoli”

Sembra inverosimile un passaggio di Kalidou Koulibaly alla Juventus, eppure negli ultimi tempi il nome del difensore del Napoli è stato spesso accostato ai bianconeri. Un interessamento di questi ultimi potrebbe certamente esserci visto l’addio di Chiellini, anzi, Koulibaly sarebbe quella pedina che farebbe fare un passo in avanti enorme alla difesa di Allegri.

Maggio sull’ipotesi Koulibaly alla Juventus

A parlare di questa eventualità è stato un grande ex degli azzurri, Christian Maggio, che in un’intervista a Vikonos ha detto: “Mi dispiacerebbe se Kalidou dovesse andare via. Se dovesse accadere, comunque, non credo proprio che Koulibaly andrà alla Juve. Spero resti a Napoli e credo dipenda molto dalle mosse della società perché lui è ormai un partenopeo adottivo. Mi auguro resti a vita a Napoli”.

Altro tema caldo è quello che riguarda Dries Mertens, attualmente svincolato. “Spero ci sia margine per rinnovare con il Napoli – ha affermato Maggio – il fatto che Dries possa lasciare la maglia azzurra fa riflettere”.

Il contratto di Kalidou Koulibaly con il Napoli scadrà tra un anno, a giugno 2023. Sembra che Aurelio De Laurentiis, oltre ad avere imposto il veto ad una vendita alla Juventus, abbia proposto un rinnovo a sei milioni di euro a stagione fino al 2027, quando KK avrà 36 anni.