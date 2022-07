Inizia ufficialmente la stagione del Napoli. Gli azzurri, che sono in ritiro a Dimaro, affrontano questo pomeriggio alle 18 l’Aunane Val di Sole, formazione d’eccellenza. Un allenamento un po’ più pesante che servirà a Spalletti a capire cosa manca a questa squadra.

NAPOLI ANAUNE: PROBABILE FORMAZIONE E DOVE VERDERLA

Sicuramente si dovrà comprare un centrale. Manca infatti poco all’annuncio della cessione di Koulibaly al Chelsea, per circa 40 milioni. Il senegalese ieri doveva arrivare in ritiro ma la sua assenza si è sentita e ha fatto comprendere quanto questa trattativa sia ormai alle battute finali con firme e visite mediche a Londra.

Il Napoli oggi pomeriggio contro l’Anaune si coccolerà Osimhen, uno dei pochi big rimasti. Partito Insigne, scaduti i contratti di Mertens e Ospina, l’intera squadra è da rifondare. Per ora non bastano gli innesti di Oliveira e Kvaratskhelia, agli azzurri serve una prima punta (voci parlano di Dybala) e un centrale di livello (improbabile che arrivi Acerbi data l’età del laziale). Questo l’undici di partenza che vede titolare Meret, poi difesa composta da Di Lorenzo adattato al centro con Rrahmani, Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Lobotka, Zielinski ed Anguissa mentre in attacco Lozano e Kvaratskhelia dietro Petagna.

Per la prima volta la diretta sarà trasmessa gratuitamente sul canale Facebook del Calcio Napoli. Stessa cosa accadrà per Napoli-Perugia prevista domenica 17 luglio alle 18:00.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

LE ALTRE AMICHEVOLI

Gli azzurri giocheranno anche altre amichevoli a Castel di Sangro. Il programma prevede per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca. Il secondo test è in calendario Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca. Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club. Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l’RCD Espanyol. Una sfida quindi contro Balotelli che più volte si è proposto a DeLa.