Il Napoli è reduce da un momento d’oro sia in campionato che in Europa e il merito è tutto del suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Se a luglio il numero uno azzurro aveva avuto qualche critica per aver venduto i suoi big (Insigne e Koulibaly su tutti), un mese dopo c’è solo da applaudire alle scelte di mercato del Napoli.

Napoli, De Laurentiis elogia il mercato

Giocatori giovani, talentuosi e pagati poco si stanno mettendo in mostra portando la squadra di Spalletti a primeggiare in ogni competizione. E anche all’estero dopo il pesante 6 a 1 sull’Ajax si sono accorti del Napoli. È il Telegraph, con un’intervista esclusiva di

“Durante l’estate ho parlato con i miei collaboratori di grandi decisioni da prendere e di come cambiare la squadra. Siamo stati fortunati sul mercato, ma abbiamo preso calciatori che seguivamo da anni. Nelle trattative siamo stati più intelligenti e più veloci dei nostri concorrenti. E siamo stati bravi già nell’individuare calciatori che sono già a Napoli oltre all’allenatore. Quando devi allestire una squadra, devi dosare psicologia e aspetto fisico e devi creare il gruppo perché da solo non vince nessuno. Poi, possono esserci calciatori di grande personalità e altri più timidi, ma è la vita. Quando alleni molto bene le persone su questi aspetti, poi i risultati arrivano.

Amo al calcio come se stessimo ai film o alle fiction. L’unica differenza è che quando scrivi una sceneggiatura, la fine la conosci, sai esattamente come accontentare lo spettatore. Nel calcio, invece, hai molti problemi, non sai mai cosa succederà. Nei film non ci sono rivali, solo la concorrenza sul mercato. Ma quando la tua squadra gioca contro le migliori squadre come Ajax o Liverpool o Bayern Monaco o chiunque stia giocando a un certo livello, non sai mai cosa può succedere. E bisogna rispettare le decisioni dell’arbitro“.

Il tweet dopo la vittoria all’Ajax

Ultimamente De Laurentiis si sta vedendo meno allo stadio e sta anche rilasciando meno interviste. È attraverso twitter che esprime il suo pensiero, come nel caso della vittoria di Champions contro gli olandesi.

“Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre! “.