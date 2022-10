Spalletti ringrazia i tifosi: “Il Maradona mi fa girare la testa. Un tifo così ti trascina”

Il Napoli fa girare la testa all’Ajax come il Maradona fa girare la testa a Spalletti. Un Napoli meraviglioso in questa stagione ha fatto altri 4 gol agli olandesi, dieci in due partite, incantando l’Europa: per la prima volta nella sua storia gli azzurri conquistano gli ottavi di Champions con due partite di anticipo. Altro record: nessuna squadra italiana aveva segnato 17 gol nelle prime 4 partite del girone.

Spalletti elogia i tifosi del Napoli

Ai microfoni di Sky Sport, per la consueta intervista post partita, è intervenuto Luciano Spalletti che ha avuto grandi parole per i tifosi sugli spalti: “In uno stadio così, con un tifo del genere si viene trascinati. A volte mi è girata la testa e ho visto le stelline con gli urli della nostra gente. I ragazzi hanno esaltato l’orgoglio di un popolo intero, che ha tramesso ai nostri giocatori la garra giusta, la grande voglia di stare in questa competizione. La Champions non ti perdona, appena si abbassa il ritmo si viene castigati e l’Ajax oggi l’ha fatto perché è una squadra di qualità”.

L’importanza di avere lo stadio pieno

Dichiarazioni che sono la conferma di quanto molti sostengono da tempo: lo stadio reale conta tantissimo, altro che “stadio virtuale” fatto di partite viste in televisione, al computer o tramite smartphone.