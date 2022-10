Il Napoli festeggia Higuain e la sua ultima partita di calcio: “Grazie per le emozioni vissute insieme”

Il Napoli festeggia Gonzalo Higuain e la sua ultima partita da professionista. L’argentino ha giocato il suo ultimo match lasciando il calcio tra le lacrime.

Il Napoli celebra Gonzalo Higuain

Il club napoletano sui suoi profili social ha postato un video con delle immagini del “Pipita” con la maglia azzurra e con un bel messaggio: “Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte, Pipita!“.

Gonzalo Higuain all’età di 35 anni ha detto addio all’Inter Miami e al calcio giocato. Lo aveva annunciato commosso in una conferenza stampa dove ha ripercorso la sua carriera da professionista. Non è mancato un passaggio emozionante del periodo napoletano alla corte di Sarri e Benitez dove ha riscritto la storia della Serie A con il record di gol in una sola stagione superando con 36 reti Nordahl che nel 1950 si era fermato a 35.

L’argentino lascia il calcio in lacrime

«Dopo 17 anni termina la mia carriera da calciatore professionista. ringrazio chi ha sempre creduto in me. È arrivato il momento di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e mi sento un privilegiato per averla vissuta, con i suoi momenti belli e quelli meno belli. Dopo 17 anni e mezzo da professionista, sento che il calcio mi ha dato moltissimo, di tutto e di più. Da tempo sto elaborando, analizzando e mi sto preparando per questa decisione. L’ho comunicata alla società 3-4 mesi fa».

«E’ giunto il momento di andare al Napoli, in Italia, una squadra a cui sarò sempre grato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui mi hanno trattato. Il terzo anno è stato uno dei migliori della mia carriera grazie al mister e ai miei compagni di squadra. Molto bello anche essere andato in quel club. Momenti indimenticabili», aveva detto.