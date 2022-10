Napoli, chi può pescare agli Ottavi di Champions. La data del sorteggio

Napoli primissimo nel gruppo A di Champions League. La larga vittoria di ieri sera al Maradona contro i Glasgow Rangers consente agli uomini di Spalletti di ipotecare la posizione privilegiata dopo aver già conquistato con due turni di anticipo l’accesso agli Ottavi di finale. Per rimanere agganciati sul gradino più alto del girone al Napoli basterà poco, anche perdere nettamente a Liverpool il prossimo 1 novembre. Gli inglesi inseguono gli azzurri staccati di 3 punti. Ad Anfield anche con una sconfitta di 3 reti di scarto consentirebbe agli uomini di Spalletti di qualificarsi come primi in virtù di una migliore differenza reti generale. Solo nel caso in cui dovesse cedere con 4 gol di scarto i Reds supererebbero I partenopei per la differenza reti negli scontri diretti. Il Napoli all’andata ha battuto gli uomini di Klopp per 4-1.

Il sorteggio degli Ottavi di finale

Il sorteggio per l accoppiamento degli Ottavi si svolgerà a Nyon il prossimo 7 novembre. Le squadre qualificate saranno divise in due fasce: le prime di ogni girone incontreranno una classificata al secondo posto. Non sono possibili derby tra formazioni della stessa nazione e incroci tra team che già si sono affrontati nella fase a gironi.

Le squadre qualificate

Le squadre già qualificate sono:

Napoli

Inter

Benfica

Chelsea

Brugge

B. Dortmund

Liverpool

M. City

Psg

Porto

Real Madrid

Le attuali seconde

Porto

Sporting

Lipsia

Dortmund

Benfica

Napoli agli Ottavi. Chi può incrociare

Con il probabile primato nel girone A, il Napoli potrebbe incrociare agli Ottavi una di queste sqaudre:

Porto

Sporting Lisbona o Eintracht

Chelsea o Salisburgo

Shaktar, Lipsia o Real Madrid

Dortmund o M. City

Benfica o PSG