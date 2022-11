Sorteggio ottavi Champions League: possibili avversarie del Napoli, quando e come seguirlo

Il Napoli ha conquistato il primo posto del girone A di Champions League. Nonostante la sconfitta (immeritata) per 2 a 0 contro il Liverpool e l’arrivo a pari punti, i partenopei hanno conservato il primato grazie al 4 a 1 del Maradona e alla miglior differenza reti generale. Un primo posto che consente al Napoli di essere più ottimista per il sorteggio degli ottavi di Champions League in cui potrà essere accoppiata alle seconde arrivate nei rispettivi gironi, che sulla carta dovrebbero essere più deboli delle prime.

Sorteggio Ottavi di Champions League: data, ora e dove seguirlo

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 si svolgerà il 7 novembre alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Gli azzurri non potranno incontrare il Liverpool, poiché già affrontato nel girone, né una squadra appartenente alla propria federazione. Per questo motivo il Napoli non potrà incontrare l’Inter ed eventualmente il Milan. A quest’ultimo basta stasera un pareggio contro il Salisburgo per qualificarsi.

Il sorteggio degli ottavi di Champions verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport 24 o su Canale 20 in chiaro. Potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’UEFA oppure su Sky Go, NOW Tv, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity.

Sorteggio Ottavi di Champions League: le possibili avversarie del Napoli

Le possibili avversarie del Napoli sono Brugge, Francoforte, Borussia Dortmund, una tra Benfica e Paris, una tra Real Madrid, Lipsia e Shakhtar.

Le date della fase ad eliminazione di Champions League