Del Genio attacca: “Per vincere servono 100 punti altrimenti ci fottono anche stavolta”

Paolo Del Genio attacca la conduzione arbitrale di Milan-Fiorentina. Il noto giornalista al termine della partita che ha visto i rossoneri prevalere sui viola solo nei minuti finali, si scaglia contro l’arbitro dell’incontro: Sozza che secondo il suo parere avrebbe danneggiato la i toscani facilitando la vittoria della squadra allenata da Piola.

Paolo Del Genio. Il post su Facebook

Del Genio scrive così su Facebook: «Per vincere dobbiamo fare quasi 100 punti, altrimenti, senza vergogna, ci fottono anche stavolta». Parole pesantissime che richiamano alla mente i torti subiti negli anni passati e all’ormai famoso condizionamento psicologico rispetto ai grandi club di cui sarebbero “vittime” le ex giacchette nere.

Napoli inarrestabile

Al netto degli episodi arbitrali che nelle ultime settimane sembrano aver favorito prima la Juventus e il Milan poi, il Napoli continua a volare. Una corsa inarrestabile che consente agli uomini di Spalletti di chiudere la prima fase del campionato al primo posto, con 41 punti. A +8 dal Milan e +10 dalla Juventus e con il miglior attacco del torneo con 37 gol fatti e appena 12 subiti che la collocano come terza difesa della Serie A. Dietro solo a Juventus che ne ha subiti 7 e agli 11 dalla Lazio dell’ex Sarri.

Ripresa del campionato

Campionato che si ferma per i Mondiali di calcio. La ripresa per i partenopei è fissata il 4 gennaio con la super sfida di San Siro contro l’Inter. Quattro giorni dopo ancora in trasferta contro la Sampdoria e il 13 gennaio ritorno al Maradona contro la Juventus. Un inizio di anno 2023 che metterà subito alla prova gli azzurri sia dal punto di vista atletico, con i reduci del Mondiale, che dal punto di vista mentale.