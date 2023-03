Allenatore Francoforte sfida il Napoli: “Possiamo ribaltare la sconfitta. Sappiamo cosa fare”

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, continua a caricare il proprio ambiente in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Calcio Napoli. Il tecnico crede, almeno nelle parole pronunciate in conferenza stampa, nell’impresa di ribaltare il 2 a 0 dell’andata e guadagnare i quarti di finale per la prima volta nella storia del club tedesco.

Oliver Glasner sfida il Napoli: “Possiamo ribaltare la sconfitta”

“Vedo i ragazzi molto positivamente. L’allenamento finale è stato ottimo. Dobbiamo rimontare il 2-0, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo avuto molto tempo per analizzare l’andata. La direzione è chiara: fare di tutto per segnare almeno due gol e raggiungere i quarti di finale. Sappiamo cosa fare domani e daremo tutto quello che abbiamo. Dobbiamo segnare almeno due gol, anche tre nei tempi regolamentari. Non importa se è presto o tardi. Dovremo mostrare tutto quello che abbiamo e abbiamo molto”.

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte: “Ci sarebbe piaciuto avere i tifosi”

Oliver Glasner torna poi sull’assenza dei tifosi per il divieto imposto da un provvedimento della prefettura di Napoli: “Ovviamente avremmo voluto avere i tifosi lì. Ma ci concentriamo su ciò che possiamo possiamo fare noi in campo. Anche se non possono essere fisicamente presenti, sappiamo che ci sostengono”.

Nei giorni scorsi il tecnico sullo stesso argomento era stato sarcastico: “Spero che facciano entrare almeno noi in Italia” – aveva detto per poi aggiungere – “Non andremo a Napoli da turisti. Ho un enorme rispetto per i ragazzi. La squadra ha dimostrato più volte di essere capace di prestazioni straordinarie. Metteremo in gioco tutto il carattere e la mentalità per rendere realtà ciò di cui nessuno pensa di essere capace!”.