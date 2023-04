Festa scudetto, De Laurentiis in Prefettura: riunione per organizzarla in sicurezza

È in corso presso la sede della Prefettura di Napoli la riunione di un tavolo tecnico per organizzare in sicurezza la festa per l’eventuale terzo scudetto del Calcio Napoli. Sono presenti il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu e ovviamente con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Presente anche il direttore dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

Riunione in Prefettura per l’organizzazione della festa Scudetto del Napoli

La festa per la vittoria scudetto del Napoli si terrà in Piazza del Plebiscito a numero chiuso come precedentemente annunciato dal sindaco o allo stadio Maradona (come vorrebbe De Laurentiis), con maxi schermi a Piazza del Plebiscito ed in altre piazze della città. Quello che appare sicuro è che i calciatori saranno presenti, ma non si sa ancora se sfileranno per le strade della città. Il programma generale sarà reso noto successivamente. In linea generale possiamo affermare

La città sarà invasa da tifosi

Altra questione riguarda la festa spontanea ed i caroselli in città da parte dei tifosi del Napoli, provenienti anche dai comuni limitrofi. La città sarà verosimilmente popolate da milioni di persone che riempiranno praticamente ogni angolo di qualsiasi strada del centro e non solo. È essenziale stabilire dunque anche un piano sanitario per fare in modo che i soccorsi possano essere efficienti anche in una situazione particolarmente complicata come quella che è prevista.