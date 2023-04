Napoli sfortunato: il Milan vince 1 a 0 ma al Maradona può succedere di tutto

Il Napoli ha perso contro il Milan per 1 a 0. I rossoneri si aggiudicano l’andata dei quarti di Champions League dopo una partita in cui i partenopei sono stati anche abbastanza sfortunati: il Calcio Napoli ha subì il gol di Bennacer al minuto 40 del primo tempo dopo avere sciupato due occasioni da gol nei primi tre minuti della partita. Spartiacque è stata una progressione di Leao che ha ridato fiducia al Milan, a cui sono seguiti il vantaggio e una traversa colpita da Kjaer al terzo minuto di recupero su cross proveniente da calcio d’angolo.

Il secondo tempo si è aperto con un atteggiamento propositivo del Napoli che è riuscito a farsi vedere in avanti, fino all’espulsione di Anguissa che ha raccolto due cartellini gialli in quattro minuti. L’inferiorità numerica non ha però spento il Napoli che ha sfiorato il pari con un tiro di Di Lorenzo parato dai Maignan e un colpo di testa di Olivera finito per poco sopra la traversa.

Milan-Napoli 1 a 0: azzurri sfortunati

Il Napoli non avrà a disposizione neanche Kim al ritorno, anch’egli ammonito per una gestualità considerata plateale dall’arbitro. Kovacs ha avuto un metro di giudizio discordante nei due tempi: nel primo tempo ha estratto poco il cartellino, nel secondo si è decisamente lasciato andare. I partenopei si sono fatti condizionare troppo.

Al Maradona può succedere di tutto

Un risultato che al Napoli sta un po’ stretto. Buttarla dentro ad inizio partita avrebbe determinato una storia diversa per una gara e contro un Milan che ha fatto molta fatica ed non è sembrato travolgente come nella partita di campionato del 2 aprile scorso. Lo scontro è tuttavia ancora apertissimo: martedì 18 aprile al Maradona può succedere di tutto.

Commento di Piccini e Ambrosini sbilanciato in favore del Milan

Un’altra nota spiacevole è costituita dal commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (ex capitano del Milan), decisamente sbilanciati in favore dei rossoneri almeno nel corso del primo tempo. I due commentatori hanno praticamente esultato per il gol di Bennacer, si sono disperati per le occasioni mancate di Leao e Kjaer, hanno invocato cartellini gialli contro i giocatori del Napoli. Nel secondo tempo sono stati decisamente più sobri, ma la scelta di Amazon Prime di affidare a loro il commento si è rivelata piuttosto sgradita ai tifosi azzurri.