Dopo l’amara notte di Champions di Milano, il Calcio Napoli è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie A. La capolista incontrastata ospiterà sabato alle ore 18 l’Hellas Verona allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. L’incontro, valido per la 30esima giornata, verrà arbitrato da Federico La Penna della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Rocca e Cipriani, mentre il quarto uomo Marcenaro. Al VAR la coppia composta da Nasca e Abisso.

Federico La Penna è l’arbitro di Napoli-Verona

Sono 9 i precendenti con l’arbitro capitolino: il primo risale ad un Napoli-Spal del dicembre 2018, l’ultimo a Napoli-Parma del 31 gennaio 2021. Il bilancio è decisamente favorevole agli azzurri: 7 vittorie e 2 pareggi, senza sconfitte.

I precedenti del Napoli con l’arbitro Federico La Penna

22/12/2018 Napoli-Spal 1-0

14/04/2019 Chievo-Napoli 1-3

28/04/2019 Frosinone-Napoli 0-2

14/09/2019 Napoli-Sampdoria 2-0

27/10/2019 Spal-Napoli 1-1

03/02/2020 Sampdoria-Napoli 2-4

12/07/2020 Napoli-Milan 2-2

13/12/2020 Napoli-Sampdoria 2-1

31/01/2021 Napoli-Parma 2-0

Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming

La partita si giocherà sabato 15 aprile con calcio d’inizio alle ore 18,00. La diretta di Napoli-Verona verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Lecce-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Verona potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.