Tifosi Napoli, che caos: fumogeni e cori all’esterno dell’Hotel Vesuvio, il Milan non dorme

Giornata di vigilia, giornata di passione per i tifosi del Calcio Napoli. I supporters partenopei hanno vissuto le ore antecedenti la sfida al Milan, in programma martedì sera alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona, sul lungomare della città fin dalle prime luci del mattino.

Vigilia di Napoli-Milan, la fitta agenda dei tifosi azzurri

L’agenda della giornata di lunedì è stata fitta di impegni: prima l’appuntamento pacifico con i tifosi del Feyenoord, ospitati dalla tifoseria azzurra, con la quale è nato un gemellaggio, per poi spostarsi a Roma per seguire la propria squadra. Nonostante il divieto di trasferta imposto, gli ultrà olandesi si sono lo stesso recati in Italia: giovedì i biancorossi sfideranno i capitolini nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Pausa pranzo veloce, e poi tutti davanti all’Hotel Vesuvio ad aspettare l’arrivo del Milan. Ad accogliere i rossoneri una pioggia di fischi e cori, per mettere subito in chiaro il clima che li attenderà allo Stadio Maradona. Rafa Leao e Theo Hernandez, gli uomini migliori di Pioli, sono stati anche i più bersagliati.

Aperitivo Ultras-ADL all’Hotel Britannique

Ad orario aperitivo, incredibile ma vero, i vertici Ultras all’Hotel Britannique: appuntamento con Aurelio De Laurentiis (in partenza per Los Angeles) per bere qualcosa e salutarsi con la promessa di rendere il ‘Maradona‘ un catino infernale anche per il diavolo rossonero.

Dopo cena di corsa nuovamente all’esterno dell’Hotel Vesuvio: c’è una notte lunga da vivere. E allora cori, fumogeni, tamburi, fischi e chi più ne ha più ne metta. Sono le due di notte ma sembra mezzogiorno: lo splendido Castel dell’Ovo sullo sfondo, un fumo rosso che avvolge più di 200 persone, i giocatori del Milan svegli.

Perdersi nell’amore per la città e per la squadra. L’aveva chiesto Luciano Spalletti, l’ha ascoltato il popolo azzurro. Un’unica, lunghissima, notte magica.