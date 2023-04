Il Calcio Napoli torna in campo domenica sera per il big match di campionato che lo vedrà impegnato all’Allianz Stadium’ di Torino contro gli storici rivali della Juventus. La partita, valida per la 31esima giornata di campionato, vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro i bianconeri di Max Allegri in un incontro che avrà un duplice obiettivo: scacciare via il malumore derivato dalla cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League arrivata martedì scorso allo Stadio Maradona per mano del Milan, e rimettersi in cammino verso il tanto agognato terzo Scudetto.

Dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 23 aprile con calcio d’inizio alle ore 20,45. La diretta di Juventus-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Juventus-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Juventus-Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Juventus-Napoli, le ultime di formazione

Sulla strada dei partenopei, i rivali di sempre della Juventus: la partita si terrà domenica sera alle 20,45 all’Allianz Stadium di Torino. Luciano Spalletti sta facendo in queste ore la conta degli infortunati: al Cholito Simeone, fermo per altre due settimane, si sono infatti aggiunti Rrhamani (distorsione alla caviglia destra), Politano (distorsione di primo grado alla caviglia destra) e Mario Rui.

È proprio il portoghese a destare le maggiori preoccupazioni tra lo staff medico azzurro: uscito in barella al termine della nefasta sfida con il Milan, gli esami strumentali hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro, che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per un mese.

Dopo l’assenza forzata in Champions League per squalifica, Spalletti ritroverà Kim Minjae al centro della difesa. A comporre la coppia centrale con lui ci sarà Juan Jesus. Di Lorenzo e Oilvera saranno i terzini, mentre al centro del campo Anguissa tornerà finalmente titolare con Lobotka e Zielinski. Lozano e Kvaratskhelia accompagneranno Victor Osimhen nelle sortite offensive.

Non ci saranno sorprese di formazione dell’ultim’ora, visti i tanti infortunati. In panchina pronti a subentrare Ostigard, Elmas e Raspadori.

Le probabili formazioni, squalificati, infortunati

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean