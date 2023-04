Il Calcio Napoli ipoteca lo Scudetto battendo la Juventus all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A. È uno splendido gol di Jack Raspadori al 93′ a regalare la vittoria agli azzurri. Partita non bella, con gli uomini di Spalletti che dimostrano la propria superiorità territoriale ma non riescono ad incidere sotto porta, e bianconeri che si provano a rendere pericolosi con ripartenze e contropiedi.

Nel primo tempo l’unica cosa da segnalare è la mancata espulsione al difensore bianconero Gatti, che rifila uno schiaffo a Kvaratskhelia senza essere però sanzionato. Nella ripresa la partita si accende con il passare dei minuti, per poi infiammarsi letteralmente nel finale.

All’82’ la Juventus va in gol con Di Maria, ma l’azione è viziata da un netto fallo di Milik su Lobotka che Fabbri inspiegabilmente non fischia nonostante la visuale perfetta e la distanza ravvicinata. Dopo essere stato richiamato all’on field review dal VAR, il direttore di gara non può far altro che annullare la rete, scatenando le proteste bianconere.

Le perdite di tempo nel finale fanno aumentare il recupero, che diventa di 6′. Al 90′ inizia a piovere, come fosse un segno del destino. Gli azzurri iniziano a crederci quando Zielinski e Osimhen (che aveva anche colpito un palo) seminano il panico tra la difesa bianconera. È il preludio al gol: al 93′ Elmas va via sulla destra, mette un cross perfetto al centro dell’area, trovando Raspadori che di sinistro al volo batte impagabilmente Szczesny. È delirio azzurro.

Dopo altri 4′ di recupero e qualche palla buttata al centro dell’area dai bianconeri, Fabbri fischia la fine scatenando la gioia dei partenopei e le proteste furenti dei bianconeri. Juventus-Napoli è storia. Una storia azzurra con sfondo tricolore.

Juventus-Napoli 0-1, il tabellino

JUVENTUS (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Rugani, Danilo; Soulé (65′ Fagioli), Rabiot, Locatelli, Kostic (60′ Chiesa); Miretti (60′ Di Maria); Milik (89′ Vlahovic). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bremer, Alex Sandro, Bonucci, Pogba, Paredes, Iling-Junior

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka (90’+5′ Rrahmani), Ndombele (68′ Zielinski); Lozano (68′ Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (86′ Raspadori). All. Spalletti. A disp. Marfella, Gollini, Demme, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONITI: 23′ Locatelli, 39′ Rabiot, 85′ Fagioli, 89′ Di Maria, 90’+7′ Anguissa

MARCATORE: 90’+3′ Raspadori