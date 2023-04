VIDEO/ Osimhen in delirio dopo la vittoria: sale sul tetto del bus e si scatena con i tifosi

Il Napoli batte la Juventus e in città scoppia la festa con oltre 10 mila tifosi che si sono precipitati all’aeroporto di Capodichino per celebrare la vittoria e salutare con gioia gli azzurri. A diffondere video e foto dei festeggiamenti è stato lo stesso Victor Osimhen che ha dato il via ad una diretta social sul suo profilo Instagram ufficiale.

Dopo Napoli – Juventus scoppia la festa all’aeroporto di Capodichino

Tra bandiere, cori e striscioni la folla di tifosi, subito dopo il fischio finale, si è riversata in strada seguendo il bus degli azzurri e dando il via ad una vera e propria festa all’esterno dell’aeroporto partenopeo, per accogliere la squadra trionfante appena rientrata da Torino.

Delirio per Osimhen che si è affacciato dal tettuccio dell’autobus per gioire insieme ai tifosi, stringendo una sciarpa azzurra tra le mani, seguito dai suoi compagni di squadra, primi fra tutti Kvaratskhelia e Di Lorenzo. “E se ne va, la capolista se ne va”, “Chi non salta juventino è”: sono alcuni dei cori intonati dalla platea.

Il sogno scudetto, ora, appare ancora più vicino, con la città già vestita a festa e pronta a celebrare quel traguardo atteso da oltre 30 anni. Intanto continua a impazzare la Osimhen-mania, con diversi omaggi pensati per l’attaccante nigeriano: dalla torta al caffè passando per i fiori, come successo per l’8 marzo con la mimosa che riprendeva le sue sembianze.

Soltanto pochi giorni fa Osimhen è stato avvistato a Capri, durante una passeggiata con la compagna e la figlia di pochi mesi, ed è stato accolto calorosamente dai passanti in piazzetta. Lui si è intrattenuto a parlare con i fan, senza sottrarsi ai selfie, come dimostrano video e foto circolati in rete. Infine si è diretto verso la sua imbarcazione per fare rientro a Napoli.