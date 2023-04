Il Calcio Napoli si appresta a vincere il terzo tricolore della propria storia quasi centenaria, dopo i due titoli conquistati 1987 e nel 1990. Gli azzurri hanno compiuto una cavalcata trionfale, fatta di un numero impressionante di vittorie: sono 25 in 31 giornate finora disputate le volte in cui i partenopei sono usciti dal campo di gioco con i 3 punti in tasca.

Scudetto Napoli, tutte le combinazioni: come vincerlo già domenica

Per avere la certezza matematica del titolo, la squadra di Luciano Spalletti dovrà battere la Salernitana sabato pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona, per poi aspettare il giorno successivo e sperare che la Lazio non vada oltre il pareggio al Meazza di Milano contro l’Inter nel lunch match domenicale delle 12,30.

In quel caso il Napoli maturerebbe un vantaggio sui biancocelesti di 19 o 20 lunghezze, che darebbero dunque la certezza del tricolore rimanendo poi sei giornate al termine e 18 punti a disposizione. Di fatto, gli azzurri vincerebbero in quel caso lo Scudetto senza essere in campo, bensì davanti al televisore.

Se gli azzurri non dovessero battere la Salernitana, qualsiasi risultato tra Inter e Lazio rinvierebbe la vittoria del titolo alle settimane successive. Se invece, dopo una vittoria del Napoli sabato gli uomini di Maurizio Sarri dovessero fare il colpaccio battendo i nerazzurri, la matematica consacrazione sarebbe spostata di una settimana. A quel punto basterà vincere ad Udine indipendentemente dagli altri risultati.

Il calendario di Napoli e Lazio fino all’ultima giornata

32esima giornata – 29 aprile ore 15,00 Napoli-Salernitana

33esima giornata – 2 maggio ore 20,45 Udinese-Napoli

34esima giornata – 7 maggio ore 18,00 Napoli-Fiorentina

35esima giornata – 14 maggio ore 15,00 Monza-Napoli

36esima giornata – 21 maggio ore 15,00 Napoli-Inter

37esima giornata – 28 maggio ore 15,00 Bologna-Napoli

38esima giornata – 4 giugno ore 15,00 Napoli-Sampdoria

32esima giornata – 30 aprile ore 12,30 Inter-Lazio

33esima giornata – 3 maggio ore 21,00 Lazio-Sassuolo

34esima giornata – 6 maggio ore 15,00 Milan-Lazio

35esima giornata – 14 maggio ore 15,00 Lazio-Lecce

36esima giornata – 21 maggio ore 15,00 Udinese-Lazio

37esima giornata – 28 maggio ore 15,00 Lazio-Cremonese

38esima giornata – 4 giugno ore 15,00 Empoli-Lazio