È attesa per la giornata di oggi la tanto attesa notizia dello spostamento a domenica della partita tra il Calcio Napoli e la Salernitana, inizialmente in programma sabato 29 aprile alle ore 15 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Toccherà al CASMS, Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, pronunciarsi in maniera definitiva in un senso o nell’altro.

Rinvio Napoli-Salernitana, la Serie A dà l’ok, DAZN si oppone

Ieri è arrivato l’ok da parte della Lega Serie A, mentre l’emittente televisiva DAZN, che detiene i diritti in esclusiva della partita, avrebbe invece chiesto di non modificare il calendario e di rimando il palinsesto. Ma la priorità in una situazione borderline come questa verrà data presumibilmente all’ordine pubblico.

Sono attesi a Napoli circa 2000 agenti delle forze dell’ordine provenienti da Roma, che aiuteranno quelli già presenti sul territorio a garantire l’incolumità delle grandi folle che si muoveranno in giro per la città. Oltre alla partita ed alla festa eventuale per lo Scudetto, infatti, questo weekend ci sarà anche il Comicon, evento che porta ogni anno alla Mostra d’Oltremare migliaia di persone.

Per non parlare dei turisti attesi per il ponte del 1 maggio: da settimane bed and breakfast e hotel sono sold-out, i prezzi per soggiornare a Napoli nel fine settimana dello Scudetto sono saliti alle stelle. C’è grande fermento commerciale, la primavera partenopea sarà fiorente anche grazie alla vittoria degli azzurri, che porterà un continuo pellegrinaggio che si protrarrà per tutta l’estate.

Lo spostamento di Napoli-Salernitana a domenica, in contemporanea o immediatamente dopo Inter-Lazio delle 12,30, consentirebbe una gestione più idonea delle eventuali celebrazioni, catalizzando il fulcro dei festeggiamenti a Fuorigrotta provando a limitare il più possibile i problemi conseguenti ad un’esplosione di gioia a incontrollata. A tal proposito, il Comune di Napoli ha pensato di vietare la circolazione alle autovetture per quella giornata, mentre potrebbe essere fatta una deroga per i mezzi a due ruote.

Pericolo scontri tra tifosi napoletani e romanisti

Ma lo spostamento della partita degli azzurri comporterebbe anche un’altra modifica di calendario: gli uomini di Spalletti, infatti, martedì dovrebbero essere di scena a Udine, cosa che non potrebbe avvenire a 48 ore di distanza. Il rinvio al mercoledì, però creerebbe un altro incrocio di persone da evitare assolutamente: quello tra i supporters partenopei diretti in Friuli e gli ultras della Roma, in campo lo stesso giorno a Monza. Visti i precedenti, non è improbabile che Udinese-Napoli possa essere spostata al giovedì.