Scudetto, tutto il mondo vuole gioire del Napoli: camere piene, 35 mila arrivi nel weekend

Potrebbe essere il weekend della vittoria scudetto quello che si accavalla al ponte dell’1 maggio e che porterà nella città di Napoli fiumi di turisti provenienti da ogni parte del mondo. I dati di Federalberghi lo confermano già: buona parte degli hotel e dei B&b del centro sono ormai pieni da chi ci aveva già scommesso sulla data del traguardo, e tanti altri continuano a riempirsi in questi giorni in vista di quel sogno partenopeo che appare sempre più vicino.

Scudetto, nel weekend a Napoli tanti turisti: alberghi sold out

“Tutto sold out, nemmeno più un letto disponibile“ – è la risposta dei tanti receptionist di alberghi, titolari di B&b o case vacanze sparsi per la città partenopea. Non solo in centro: le strutture continuano a riempirsi anche nelle zone più interne e periferiche.

“Tutte le camere sono sold out, ci saranno 35 mila presenze per tre notti consecutive. Il possibile successo calcistico è un evento che contribuirà a rendere quei giorni ancora più unici per chi visita la città. I turisti sono giunti a Napoli da ogni angolo del mondo” – spiega, a Il Mattino, Claudio Boccalatte, consigliere di Federalberghi.

“Non mancano i napoletani che vivono fuori città che hanno individuato una possibile data per la vittoria dello scudetto e hanno prenotato con mesi di anticipo. Poi ci sono turisti sudamericani, argentini in particolare, che solleticati dalla comune fede per Maradona hanno scelto la destinazione Napoli per una vacanza che prevede festeggiamenti a lunga durata” – ha concluso.

Numeri strabilianti che si aggiungono a quelli già raggiunti durante il ponte pasquale, la festa della Liberazione così come il periodo natalizio. Napoli si guadagna, così, un posto sempre più centrale nel turismo internazionale e quest’anno, oltre alle eccellenze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche, ad attrarre milioni di visitatori è anche il successo in ambito calcistico, con la città vestita a festa, più azzurra che mai.