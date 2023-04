Pasqua, Napoli tra le 5 mete più gettonate d’Europa: batte Firenze, Nizza e Madrid

Come dimostrato dalla folla oceanica che ha invaso la città, Napoli si è classificata tra le mete preferite dai turisti italiani per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta: a confermarlo è Holidu, portale di prenotazione di alloggi fra i più importanti in Europa, che ha stilato l’elenco delle 30 città più gettonate per trascorrere la festività primaverile, collocando Napoli nella Top 5.

Napoli tra le mete preferite dai turisti per Pasqua e Pasquetta

Nella classifica di Holidu rientrano le 30 località, italiane ed estere, maggiormente ricercate sul sito per i soggiorni con arrivo compreso tra l’1 e il 7 aprile e partenza compresa tra l’11 e il 15 aprile. Anche stavolta si conferma la tendenza già registrata durante il ponte di Capodanno che vede gli italiani preferire le località nostrane. Rispetto alla Pasqua dello scorso anno, tuttavia, il numero delle località oltre confine è più che raddoppiato.

Sul podio Parigi, Roma e Barcellona, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto seguite, subito dopo, da Napoli che conquista la quarta posizione. Nella Top 10, la città partenopea precede Torino, Firenze, Nizza, Bologna , Viareggio e Alassio.

Dall’11esima posizione in poi si trovano: Assisi, Praga, Palma di Maiorca, Siena, Livigno, Diano Marina, Madrid, Milano, Finale Ligure, Cannes, Rimini, La Spezia, Capaccio Paestum, Riccione, Marina di Ragusa, Colmar, Breuil-Cervinia, Valencia, Udine, Lignano Sabbiadoro.

Le città italiane più gettonate, dunque, sono Roma, Napoli e Torino che entrano a far parte delle 5 località più ricercate. Stime confermate dai dati registrati durante il fine settimana: nel capoluogo campano solo al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono stati registrati quasi 10 mila accessi in soli tre giorni.

Tra i tanti turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze pasquali a Napoli c’è anche Ilary Blasi, la celebre conduttrice televisiva che ha raggiunto la città partenopea insieme ai tre figli, al compagno e diversi amici.