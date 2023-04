Ilary Blasi sceglie Napoli per il ponte di Pasqua: per lei un grande corno portafortuna

Tra i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere la Pasqua a Napoli c’è anche Ilary Blasi, la celebre conduttrice televisiva che ha raggiunto la città partenopea con i figli e il suo nuovo compagno, immergendosi tra le bellezze, il cibo e le tradizioni napoletane.

Pasqua, a Napoli c’è anche Ilary Blasi

In molti hanno visto la showgirl aggirarsi per le vie del centro, affiancata da Bastian e dai tre figli nati dal matrimonio con Francesco Totti. Lei stessa ha pubblicato sui social una foto che la ritrae con Christian, Chanel e Isabel, con il Vesuvio sullo sfondo.

Grande la sorpresa della folla nel vederla spuntare nel bel mezzo dei Quartieri Spagnoli, facendosi strada presso il cosiddetto largo Maradona per ammirare il famoso murale del Pibe de Oro, accerchiato da festoni e bandiere del calcio Napoli.

Per la Blasi non è mancata la passeggiata lungo la via dei presepi, San Gregorio Armano, e la sosta nella bottega del maestro Genny Di Virgilio che ha immortalato la visita attraverso uno scatto diffuso sui social. La conduttrice ha portato con sé un grande corno rosso, in perfetto stile napoletano.

La tappa napoletana non poteva concludersi senza il piatto partenopeo per eccellenza: una buonissima pizza preparata per lei, con tanto di nome inciso sul piatto. A tavola, oltre al compagno e ai figli, anche diversi amici.

Si conclude, così, un weekend pasquale da record per Napoli che, durante le giornate festive, è stata letteralmente invasa da visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Dal lungomare al centro storico passando per i musei e i Quartieri Spagnoli: la città ha accolto un fiume di persone, registrando boom di presenze anche nelle stazioni e sui mezzi pubblici.