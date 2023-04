Napoli, record di turisti a Pasqua e Pasquetta: musei e treni pieni, folla al largo Maradona

Nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta Napoli ha registrato un vero e proprio boom di turisti, attestandosi tra le città italiane più visitate in assoluto. Dal lungomare alle vie del centro storico fino ai musei passando per l’affollatissimo largo Maradona: la città è stata letteralmente invasa da cittadini e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, registrando flussi record anche sulle linee ferroviarie.

Pasqua e Pasquetta da record a Napoli: è boom di turisti

Fiumi di persone si sono riversate in strada per ammirare le bellezze della città che, sulla scia dello scorso anno, ha attirato presenze italiane e straniere durante i giorni festivi. L’accoglienza dell’enorme flusso di turisti è decisamente migliorata grazie ai servizi messi in campo, primo fra tutti la riapertura dei bagni pubblici che a piazza Trieste e Trento hanno contato circa mille utenti al giorno.

“Non avevamo dubbi sulla riuscita di un investimento che da anni abbiamo chiesto con forza per offrire un servizio essenziale a chi ha scelto la nostra città per trascorrere un periodo di vacanza. Si tratta di un passo in avanti importante che va ampliato anche in altre zone della città come quello degli info point. Questi servizi servono a consolidare l’offerta ai turisti e potranno sicuramente rivelarsi nel tempo un ottimo investimento in tutti i sensi” – è il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

Tra lungomare e centro storico, la folla ha invaso anche il cosiddetto largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, divenuto una vera e propria attrazione per i turisti, meta prediletta dei tifosi ed appassionati di tutto il mondo che proprio lì, in questi ultimi giorni, hanno potuto respirare quel clima di festa che aleggia in città, in vista dell’agognato scudetto.

Non da meno i musei: al solo MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove è in corso una mostra su Picasso, sono stati quasi 10 mila gli accessi in 3 giorni, dal sabato Santo al giorno di Pasquetta, come rende noto l’Ansa.

Record di presenze che ha investito anche il settore dei trasporti. In particolare, nella giornata di Pasquetta, tutte le linee EAV hanno accolto migliaia di viaggiatori, a cominciare dalla Napoli – Sorrento che ha registrato più di 40 mila passeggeri. Numeri impressionanti che per il Campania Express, con 1.600 presenze, e per la Funivia del Faito, con 1.716 accessi. La forte affluenza si è riversata anche sulla metropolitana Piscinola – Aversa.