Il Giornale ‘gufa’ gli azzurri: “Speriamo che l’aritmetica dello Scudetto scivoli a giovedì”

Non va proprio giù. L’imminente Scudetto che il Calcio Napoli conquisterà a breve proprio non riesce ad andar giù. È come ingoiare delle pietre. Da Roma a salire, passando per Firenze e Torino, fino a Milano. Questa volta tocca alla testata fondata nel 1974 dal compianto Indro Montanelli, Il Giornale, ‘gufare’ gli azzurri e addirittura sperare che la Lazio espugni il Meazza di San Siro pur di non vedere la città esplodere di gioia al fischio finale di Napoli-Salernitana in programma allo Stadio Diego Armando Maradona oggi alle 15.

Il Giornale ‘gufa’ lo Scudetto del Napoli: “Ha ragione Sarri, non dovrebbero vincerlo domenica”

“Milano. Per sé, soprattutto. Ma anche un po’ contro gli altri. La Lazio ha tanta voglia di guastare il momento dell’Inter e soprattutto rimandare la festa del Napoli. «Hanno apparecchiato tutto per lo scudetto, come se fosse scontato che noi non vinceremo a Milano», sottolinea scocciato e polemico Maurizio Sarri, che quella stessa festa solo sfiorò 5 anni fa. E in effetti, è facile dargli ragione: hanno cambiato il calendario con la giustificazione dell’ordine pubblico, sarebbe curioso vedere cosa farebbero se l’appuntamento aritmetico scivolasse al turno infrasettimanale e notturno. Probabilmente niente, ma diciamo che un po’ se lo meriterebbero”.

Negli ultimi giorni l’intero paese si è scomodato in tanti modi diversi pur di sporcare e criticare tutto ciò che ha caratterizzato la lunghissima vigilia di questo momento. Dalla città vestita a festa troppo presto, passando per l’accoglienza troppo focosa riservata agli azzurri dopo Juventus-Napoli, fino alla richiesta legittima e sacrosanta di rinviare la partita contro la Salernitana per avere la possibilità di festeggiare sul campo e non a casa uno Scudetto atteso 33 anni.

Non è evidentemente contemplabile per un paese come il nostro, prevedere che ci sia un’altra città dopo Milano e Torino a festeggiare un tricolore dopo 22 anni da quello vinto dalla Roma, ultima squadra ad abbassare il baricentro dell’albo doro. Indigesto, e rimarrà tale per chissà quanto.