Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il Calcio Napoli si appresta ad affrontare la Salernitana per la partita che potrebbe consegnare matematicamente lo Scudetto agli azzurri dopo 33 anni.

Grazie al risultato della partita di Milano tra Inter e Lazio, infatti, agli uomini di Luciano Spalletti basterà vincere per consacrarsi Campioni d’Italia.

L’Inter batte in rimonta la Lazio e regala il sogno tricolore alla città

Parlare di fermento allo Stadio è dir poco: la città è letteralmente in visibilio, centinaia di migliaia di supporters si sono riversati per le strade fin dalle prime luci dell’alba, pronti ad esplodere di gioia al triplice fischio finale. Dopo lo sconforto iniziale per il gol di Felipe Anderson, ci sono stati dei veri e propri boati alle reti della rimonta nerazzurra arrivati nel finale della partita del Meazza di San Siro.

Luciano Spalletti ha scelto gli undici uomini che partiranno titolari per la sfida contro i granata: tra i pali Alex Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Centrocampo a tre con i titolatissimi Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente sarà composto da Lozano, Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Napoli-Salernitana in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario, formazioni

La Salernitana di Paulo Sousa conferma le previsioni della vigilia, schierando Ochoa in porta, Daniliuc, Gyomber e Pirola sulla linea difensiva, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Bradaric alle spalle dei trequartisti Kastanos e Candreva, con Dia unica punta.

Ci siamo: il Napoli con una vittoria potrà finalmente realizzare il sogno di un popolo intero, basterà vincere una partita. Solo una, e poi sarà festa grande. La più bella, la più emozionante dell’era moderna di una città intera.

Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa.