Napoli-Salernitana, Paulo Sousa si amareggia: “Potevamo vincere la partita”

Paulo Sousa quasi rammaricato per non avere vinto. Il tecnico della Salernitana è soddisfatto per avere strappato un punto al Napoli Calcio allo stadio Maradona, nel giorno in cui la città era pronta a festeggiare il terzo scudetto della propria storia. Una marea azzurra che è stata fermata solo momentaneamente, pronta ad esplodere tra qualche giorno, quando i partenopei potranno laurearsi campioni d’Italia conquistando un punto ad Udine o addirittura prima ancora di scendere in campo.

Paulo Sousa dopo Napoli-Salernitana: “Potevamo vincere la partita”

Questo il commento di Paulo Sousa dopo Napoli-Salernitana ai microfoni di Dazn: “Non mi piace giocare gran parte della gara con un baricentro così basso, ma sapevamo che poteva accadere. Sapevamo di poter avere chance alla fine. È stato così, addirittura potevamo segnarne un altro. Dia ha fatto un gol straordinario”.

“Abbiamo letto bene la partita, abbiamo capito quando soffrire e quando attaccare. Se avessimo giocato in pressing dall’inizio avremmo lasciato tanti spazi liberi, come è accaduto. È stata la dimostrazione che possiamo giocarcela con tutti. Il Napoli è una squadra fortissima per dinamica di gioco e possesso palla. Quando la squadra non riesce a creare occasioni chiare hanno anche l’individualità e le qualità dei singoli”.

“Orgoglioso per quello che stanno facendo questi ragazzi”

“Avevamo preparato la partita rimanendo bassi e lasciando l’iniziativa ai nostri avversari. L’interpretazione è stata corretta, riuscendo anche a creare qualche difficoltà a una squadra fortissima come il Napoli. Dopo il gol subito siamo riusciti ad aggredirli e questo ci ha consentito di agguantare il pareggio. Siamo felicissimi per il risultato e per l’umiltà messa in campo in una settimana difficilissima. Non posso che essere orgoglioso per quello che stanno facendo questi ragazzi”.

“La squadra crede di più in sé stessa, ha più certezze su quello che dobbiamo fare. Siamo più vicini alla salvezza, ma c’è ancora strada da percorrere. Dobbiamo restare umili e avere sempre ambizione di vincere partite difficili come questa contro la squadra che merita il primo posto. Stiamo dando gioia ed emozione alla nostra gente e questo ci rende orgogliosi”.